Cambio ora marzo 2026 | quando spostare le lancette e perché sembra anticipato

Da funweek.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel marzo 2026, le lancette dell’orologio si sposteranno come ogni anno, segnalando il cambio dall’ora solare a quella legale. La data esatta di questa modifica viene pubblicata con anticipo e riguarda milioni di persone che devono adattare le proprie routine. Questa operazione coinvolge settori come il trasporto, le scuole e le aziende, influenzando le abitudini quotidiane di molti utenti.

Con l’arrivo della primavera torna puntuale una delle domande più cercate online: quando cambia l’ora nel 2026? Il passaggio all’ora legale non è solo una questione di lancette, ma un piccolo scossone alle abitudini quotidiane che riguarda sonno, lavoro, scuola e perfino le bollette. Nel 2026, inoltre, l’ora legale darà l’impressione di arrivare prima del solito. Vediamo quando scatta, perché succede e quali effetti ha sulla nostra vita di tutti i giorni. Quando torna l’ora legale a marzo 2026. In Italia l’ora legale scatterà nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo 2026. Alle 02:00 di notte le lancette andranno spostate avanti alle 03:00. 🔗 Leggi su Funweek.it

Ora legale 2026, quando cambia La data in cui spostare le lancette indietro quest'anno arriva prima

Video Ora legale 2026, quando cambia? La data in cui spostare le lancette indietro quest'anno arriva prima

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