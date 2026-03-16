Cambio ora marzo 2026 | quando spostare le lancette e perché sembra anticipato

Nel marzo 2026, le lancette dell’orologio si sposteranno come ogni anno, segnalando il cambio dall’ora solare a quella legale. La data esatta di questa modifica viene pubblicata con anticipo e riguarda milioni di persone che devono adattare le proprie routine. Questa operazione coinvolge settori come il trasporto, le scuole e le aziende, influenzando le abitudini quotidiane di molti utenti.

Con l’arrivo della primavera torna puntuale una delle domande più cercate online: quando cambia l’ora nel 2026? Il passaggio all’ora legale non è solo una questione di lancette, ma un piccolo scossone alle abitudini quotidiane che riguarda sonno, lavoro, scuola e perfino le bollette. Nel 2026, inoltre, l’ora legale darà l’impressione di arrivare prima del solito. Vediamo quando scatta, perché succede e quali effetti ha sulla nostra vita di tutti i giorni. Quando torna l’ora legale a marzo 2026. In Italia l’ora legale scatterà nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo 2026. Alle 02:00 di notte le lancette andranno spostate avanti alle 03:00. 🔗 Leggi su Funweek.it

Ora legale 2026, quando cambia La data in cui spostare le lancette indietro quest'anno arriva prima

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