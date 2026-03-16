Assassin’s Creed | Noomi Rapace e Sean Harris si uniscono al cast della serie Netflix

Noomi Rapace e Sean Harris sono stati annunciati come nuovi membri del cast della serie live-action di Assassin’s Creed prodotta da Netflix. Il progetto, ancora in fase di sviluppo, sta crescendo con l’aggiunta di attori noti del cinema e della televisione. La serie sarà trasmessa sulla piattaforma di streaming e rappresenta una delle iniziative più recenti legate al franchise videoludico.

Il progetto live-action di Assassin’s Creed targato Netflix prende sempre più forma. Dopo gli annunci iniziali, arrivano oggi, grazie ad un aggiornamento di Deadline, i nomi che vanno a completare un cast di alto profilo: Noomi Rapace, Ramzy Bedia, Sean Harris e Corrado Invernizzi sono ufficialmente parte della produzione. Gli attori si affiancheranno a Lola Petticrew, Toby Wallace, Zachary Hart, Laura Marcus e Tanzyn Crawford. Sebbene i dettagli sui ruoli siano ancora blindatissimi, la presenza di interpreti del calibro della Rapace e Harris (già volti noti del thriller internazionale) alza notevolmente l’aspettativa sulla qualità della serie. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Assassin’s Creed: Noomi Rapace e Sean Harris si uniscono al cast della serie Netflix Contenuti e approfondimenti su Noomi Rapace Temi più discussi: Noomi Rapace si unisce al cast della serie TV di Assassin’s Creed; Assassin's Creed: Noomi Rapace e l'italiano Corrado Invernizzi tra i volti della serie live-action; Assassin's Creed, il cast della serie tv con 4 nuovi interpreti appena annunciati. FOTO; Noomi Rapace, Sean Harris e altri attori confermati per la serie Assassin's Creed. Assassin's Creed: Noomi Rapace e l'italiano Corrado Invernizzi tra i volti della serie live-actionQuattro nuove aggiunte al cast della serie live-action di Netflix basata su Assassin's Creed: Noomi Rapace, Corrado Invernizzi, Ramzy Bedia e Sean Harris. comingsoon.it Assassin’s Creed, la serie Netflix amplia il cast: arrivano Noomi Rapace e Sean HarrisIl progetto tratto dalla saga videoludica di Ubisoft si arricchisce di quattro nuovi interpreti di livello internazionale. Parte del girato in Toscana, tra Casentino e Camaldoli. msn.com Assassin’s Creed, la serie Netflix amplia il cast: arrivano Noomi Rapace e Sean Harris • Il progetto tratto dalla saga videoludica di Ubisoft si arricchisce di quattro nuovi interpreti di livello internazionale. Parte del girato in Toscana, tra Casentin… x.com Noomi Rapace, Ramzy Bedia, Sean Harris & Corrado Invernizzi si sono uniti al cast della serie tv live-action di Assassin's Creed - facebook.com facebook