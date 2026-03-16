Aristide di Cornetti alla crema | com’è oggi Filippo Evangelisti?

Filippo Evangelisti ha recitato in due film, tra cui quello in cui interpreta Aristide nel film Cornetti alla crema. La sua interpretazione del personaggio è tra le poche apparizioni cinematografiche di Evangelisti. Non sono stati annunciati altri ruoli o progetti recenti. La sua presenza nel film è stata una delle poche occasioni di visibilità sul grande schermo.

Filippo Evangelisti ha interpretato solo 2 film, tra cui il personaggio di Aristide in Cornetti alla crema. Vediamo com’è oggi. Il Cinema italiano ha partorito tanti bambini prodigio, che però, raggiunta la maggiore età, non hanno mantenuto la promessa fatta dal proprio talento. Diventando di fatto una meteora. Tuttavia, un loro sorriso, un loro pianto, una loro mimica o una loro battuta ha lasciato il segno. Tanto che alcuni film vengono perfino ricordati grazie a loro. Tra questi ricordiamo il mitico Filippo Evangelisti, che da bambino abbiamo visto in due pellicole afferenti alla Commedia sexy e comica italiana dei primi anni 80:Cornetti alla crema e Ricchi, ricchissimi, praticamente in mutande. 🔗 Leggi su Lucascialo.it © Lucascialo.it - Aristide di Cornetti alla crema: com’è oggi Filippo Evangelisti? Articoli correlati Mov*at: a Novara arriva "Alexis 2.0" di Aristide RontiniNuovo appuntamento per Mov*at, la rassegna di danza contemporanea realizzatadall'associazione nòva con la Fondazione Teatro Faraggiana, in...