Almanacco | Martedì 17 Marzo | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 17 marzo è il 76° giorno dell’anno nel calendario gregoriano, con 289 giorni ancora davanti a sé. In questa data si celebra il santo di San Patrizio e si ricorda un proverbio legato al mese di marzo. Tra gli eventi storici rilevati, nel 1939, si segnala lo scoppio della guerra sino-giapponese iniziata nel 1937.

Papa Francesco tiene il suo primo Angelus dinanzi alla gremita Piazza San Pietro: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno Martedì 17 Marzo è il 76° giorno del calendario gregoriano. Mancano 289 giorni alla fine dell'anno. 1948 - A San Bernardino, California, nasce il gruppo di motociclisti Hells Angels. 1971 - Roma, Il governo rende noto il tentativo di golpe di Valerio Borghese, che colpito da mandato di cattura si rifugia in Spagna 1987 - IBM annuncia la realizzazione del DOS versione 3.3 realizzato per suo conto da Microsoft 2004 - Quello di Papa Giovanni Paolo II diviene il terzo papato più lungo della storia, dopo Pietro apostolo e Papa Pio IX. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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