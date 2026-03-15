Verona-Genoa in streaming gratis? Dove vedere la sfida del Bentegodi oggi

La partita tra Verona e Genoa si gioca oggi allo stadio Bentegodi e sarà possibile vederla in streaming gratis. La sfida apre la domenica di Serie A, con le due squadre che arrivano entrambe con buone prestazioni recenti. Gli appassionati potranno seguire l'incontro attraverso le piattaforme che offrono la visione senza costi aggiuntivi.

La domenica di Serie A si apre nella città scaligera con un incrocio che mette di fronte due squadre in fiducia. Oggi, domenica 15 marzo 2026 alle ore 12:30, l’ Hellas Verona ospita il Genoa allo Stadio Marcantonio Bentegodi. Entrambe le formazioni arrivano da successi pesantissimi nell’ultimo turno: il Verona ha sorpreso il Bologna, mentre il Grifone di DDR ha battuto la Roma in una gara carica di emozioni. Da appassionati di calcio, il lunch match rappresenta sempre un’insidia tattica, e la sfida tra l’emergente Sammarco e l’ex Capitan Futuro promette scintille per la conquista di tre punti fondamentali per la classifica. Verona-Genoa: si può vedere in streaming gratis?. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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Serie A, in campo Napoli-Lecce: sfida testa-coda Inter-Atalanta 1-1. Alle 20.45 Udinese-Juventus. Domenica Verona-Genoa, Como-Roma, Lazio-Milan. Il Toro ha battuto 4 a 1 il Parma. Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2 facebook