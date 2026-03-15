A Villa Bottini si è tenuto l’evento “Evaluating for Enhanced Action in Unesco Learning Cities”, promosso dal Comune. La giornata ha visto la partecipazione di rappresentanti e esperti, con focus sul tema dell’apprendimento permanente e sulle strategie per migliorare le azioni nelle città riconosciute dall’Unesco come Learning Cities. Durante l’incontro sono stati presentati studi e risultati relativi a progetti di formazione continua.

Si è svolto a Villa Bottini l’evento “Evaluating for Enhanced Action in Unesco Learning Cities” dedicato al tema dell’apprendimento permanente e organizzato dal Comune. Hanno partecipato due rappresentanti dell’Unesco di livello internazionale: Raúl Valdés-Cotera, attuale capo dell’Unità Learning Cities presso l’Unesco Institute for Lifelong Learning con sede ad Amburgo e Arne Carlsen, già direttore del medesimo Istituto. Presenti inoltre le Learning Cities della rete italiana, tra cui le due nuove città entrate nel network, Brescia e Cividale del Friuli. Presente anche Paolo Federighi, coordinatore del comitato scientifico di Lucca Learning City, presidente dell’associazione europea di educazione degli adulti dal 1992 al 2000 e fondatore di EARLAL- European Association of Regional & Local Authorities for Lifelong Learning nel 2001. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Unesco Learning Cities“ a Villa Bottini

Articoli correlati

Apprendere facendo e pensando: dal cooperative learning al problem based learning. Il ruolo del docenteParlare di metodologie attive, in un contesto educativo istituzionale e accademico, significa assumere una posizione culturale esplicita rispetto al...

"Molto e molto poco", venerdì 27 febbraio presentazione del romanzo di Patrizia Villa ai Bottini dell'OlioDopo anni di impegno civile, Patrizia Villa apre una nuova stagione creativa con lo pseudonimo di Pat Villa e approda alla narrativa con il suo primo...

Tutti gli aggiornamenti su Unesco Learning Cities

Discussioni sull' argomento Unesco Learning Cities a Villa Bottini; Il corpo delle donne.

Unesco Learning Cities a Villa BottiniSi è svolto a Villa Bottini l’evento Evaluating for Enhanced Action in Unesco Learning Cities dedicato al tema dell’apprendimento ... lanazione.it

Learning Cities, il confronto Unesco a Villa BottiniL’appuntamento ha rafforzato l’impegno dei Comuni nella promozione di opportunità di apprendimento inclusive e di alta qualità ... luccaindiretta.it

Unesco Ghana facebook