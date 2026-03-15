Nella serata del 15 marzo 2026 alle 20:30, si registrano disagi sulla Salaria a Roma a causa di lavori in corso. La circolazione è rallentata in quella zona, con alcune auto in coda e traffico intenso. La situazione interessa principalmente il tratto interessato dai lavori, mentre le altre arterie principali della città continuano a funzionare regolarmente.

Luceverde Roma buona domenica e ben trovati proseguono i lavori sulla Salaria all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe dove c'è una riduzione della sede stradale in direzione del centro città possibile quindi la formazione di rallentamenti e code parzialmente ultimati i lavori sulla Ardeatina con la riapertura della strada senso unico alternato tra via della Fotografia via di Grotta Perfetta ricordiamo invece che via di Fioranello interdetta al transito per caduta Massi possono accedervi soltanto i residenti ci sarà un bel Colpo d'occhio allo stadio Olimpico per Lazio Milan in programma questa sera alle 20:45 e che al... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 15-03-2026 ore 20:30

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