Sud Tirol - Pescara la cronaca live della partita DIRETTA
Alle ore 15 si gioca la partita tra Sud Tirol e Pescara in Trentino Alto Adige. I biancazzurri affrontano un impegno difficile in trasferta e cercano di ottenere punti per migliorare la propria posizione in classifica. La sfida si svolge sul campo del Sud Tirol, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo per i tre punti in palio.
Biancazzurri in trasferta a Bolzano con inizio partita alle 17.15 domenica 15 marzo I biancazzurri chiamati a una difficile trasferta in Trentino Alto Adige contro il Sud Tirol, cercheranno di portare punti preziosi a casa per rientrare in corsa per la salvezza. Fischio d'inizio ore 17.15. Sud Tirol (3-5-2): Adamonis; El Kaouakibi, Kofler, Veseli; Davi, Tait, Tronchin, Casiraghi, Zedadka; Verdi, Merkasj. Allenatore Fabrizio Castori Pescara (4-3-2-1): Saio; Gravillon, Capellini, Bettella, Cagnano; Berardi, Brugman, Valzania; Insigne, Acampora; Di Nardo. Allenatore Giorgio Gorgone PRIMO TEMPO. Parte il match, al secondo minuto tiro da fuori per il Sud Tirol per Verdi, palla fuori. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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