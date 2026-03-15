Max Mara Palchi | Eleganza italiana tessuti e vestibilità

Max Mara Palchi presenta una linea di abbigliamento che punta sull’eleganza italiana, con attenzione ai tessuti e alla vestibilità. L’azienda si concentra su capi che combinano stile e praticità, utilizzando materiali di alta qualità. La collezione si rivolge a chi cerca capi sofisticati senza rinunciare alla comodità, offrendo diverse opzioni di abbigliamento femminile. La comunicazione include anche un avviso di trasparenza riguardo a link di affiliazione.

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