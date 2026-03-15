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Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Cotone garzato e patch ‘Baby Fox’: l’estetica del comfort quotidiano. La scelta del cotone garzato per questi short non è casuale, ma rappresenta una decisione progettuale mirata a unire la morbidezza tattile con la traspirabilità necessaria per l’uso estivo. Il tessuto, visibile nella sua struttura leggera e liscia, offre quella sensazione di “seconda pelle” che caratterizza i capi d’autore minimalisti. A differenza dei tessuti pesanti o sintetici, il cotone garantisce uno scambio termico naturale, rendendo il capo ideale per le giornate calde senza compromettere lo stile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maison Kitsune Short ‘baby Fox’: Esperienza d’uso reale

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