Mach & Mach Jeans ‘crystal Ribbon Hot Fix’ | Caratteristic…

Mach & Mach Jeans presenta il modello ‘crystal Ribbon Hot Fix’, caratterizzato da dettagli in cristallo applicati sulla struttura del jeans. La collezione include capi realizzati con materiali di alta qualità e attenzione ai dettagli. L’azienda utilizza tecniche di decorazione con cristalli per impreziosire i capi. La linea è disponibile attraverso i canali di vendita ufficiali e online.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. L’arte dello strass: come i fiocchi in hot fix trasformano il denim. Il vero valore dei jeans Mach & Mach ‘Crystal ribbon hot fix’ risiede nella capacità di elevare un capo di base attraverso una decorazione di alta gamma. La tecnica “hot fix” utilizzata per applicare gli strass non è una semplice applicazione superficiale, ma un processo che richiede precisione nell’allineamento e nella fissazione termica. Mach & Mach Jeans 'Crystal ribbon hot fix' La tecnica Hot Fix e la struttura del tessuto. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mach & Mach Jeans ‘crystal Ribbon Hot Fix’: Caratteristic… Articoli correlati Leggi anche: Mach & Mach Ballerina ‘Crystal Studs’: stile punk e comfort Leggi anche: Mach & Mach Crystal Studs: Eleganza punk per l’ufficio?