Le prime pagine di oggi riportano l’attacco all’isola di Kharg, con dettagli sulle operazioni militari e le conseguenze immediate sulla regione. Viene inoltre evidenziato il messaggio di un ex presidente statunitense che invita alla cooperazione internazionale per garantire la riapertura di un passaggio strategico. La notizia si concentra sui fatti e sugli interventi delle autorità coinvolte.

L'attacco all'isola di Kharg, Trump che chiede collaborazione per ripristinare il passaggio nello stretto di Hormuz e la campagna per il referendum I principali quotidiani nazionali titolano tutti sullo stretto di Hormuz e sul presidente statunitense Trump che ieri ha sollecitato altri paesi collaborare per far sì che sia ripristinato il passaggio delle navi mercantili (da giorni l’Iran lo sta bloccando). Si parla inoltre dell’attacco da parte degli Stati Uniti dell’isola di Kharg, che è il principale terminal del petrolio iraniano, e del referendum sulla cosiddetta riforma della giustizia. I giornali sportivi danno molto spazio alla partita di ieri tra Inter e Atalanta, che si è chiusa con un pareggio. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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RASSEGNA STAMPA 9 MARZO 2026. QUOTIDIANI NAZIONALI ITALIANI PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI OGGI

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