Le prime pagine dei quotidiani sportivi – 15 marzo 2026

Oggi i quotidiani sportivi in edicola sono Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport. Le prime pagine di queste testate riportano le notizie più importanti del giorno, tra aggiornamenti, risultati e approfondimenti su eventi e atleti di rilievo. I giornali dedicano ampio spazio alle ultime novità dal mondo dello sport, offrendo una panoramica completa delle principali vicende in corso.

Calciomercato Pisa, il Siviglia piomba su Marin: gli spagnoli fiutano l’occasione a parametro zero. La mossa di Cordon Riso racconta: «Ecco perché Tonali si è trasferito al Newcastle. Volevo portare via Frattesi dall’Inter, ecco cos’è successo» Calciomercato Milan: spunta Jackson per l’attacco, intanto è stato definito il futuro di Pulisic in vista dell’estate. Cosa succederà Juve, Spalletti nel post partita: «Questa squadra ha sempre giocato a calcio. Secondo me abbiamo fatto vedere tante cose bene» Pagelle Udinese Juve: brillano Boga e Yildiz! Male Davis, Zaniolo non gira. I VOTI Real Madrid Elche, perché entrambe le squadre hanno effettuato sei sostituzioni? La spiegazione Calciomercato Pisa, il Siviglia piomba su Marin: gli spagnoli fiutano l’occasione a parametro zero. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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