Lazio-Milan 1-0 90? | Scudetto? Ma per favore! Non basta una ripresa decente | Serie A News

La partita tra Lazio e Milan si è conclusa con un risultato di 1-0, deciso probabilmente negli ultimi minuti. La gara si è disputata nella 29ª giornata della Serie A 2025-2026 e si è conclusa senza sorprese, con il gol decisivo arrivato nel recupero. La partita ha visto due squadre affrontarsi senza grandi colpi di scena, lasciando aperta la discussione sulla corsa al titolo.

È terminata da pochi minuti Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico' di Roma. Vediamo insieme, dunque, come sono andati i secondi 45' di gioco tra i biancocelesti di Maurizio Sarri e i rossoneri di Massimiliano Allegri. Dopo che il primo tempo si era concluso 1-0 per la Lazio in virtù del gol di Gustav Isaksen (26'), la ripresa si apre con il Milan in costante proiezione offensiva. Il primo squillo, al 51', grazie a Christian Pulisic: vola Edoardo Motta sulla sua sinistra e devia la sfera. L'azione prosegue e, al 52', sul tiro-cross sballato di Pulisic arriva il colpo di testa di Youssouf Fofana da distanza ravvicinata sul quale Motta para centralmente. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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