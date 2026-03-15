Lazio-Milan 1-0 45? | mosci e poco cattivi meritatamente sotto | Serie A News

Il primo tempo di Lazio-Milan si è concluso con un risultato di 1-0 a favore dei biancocelesti. La gara si disputa nella 29ª giornata della Serie A 2025-2026 e finora le due squadre sono apparse poco aggressive, con il Milan che si trova in svantaggio. La partita resta aperta e ancora molto da giocare.

È terminato da pochi minuti il primo tempo di Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Olimpico' di Roma. Vediamo insieme, dunque, come sono andati i primi 45' di gioco tra i biancocelesti di Maurizio Sarri e i rossoneri di Massimiliano Allegri. Parte fortissimo la Lazio, che ritrova in via eccezionale il suo pubblico: al 1', sul cross dalla destra di Fisayo Dele-Bashiru, in uscita alta Mike Maignan smanaccia e allontana la sfera dal cuore della sua area di rigore. Poco più tardi, è Gustav Isaksen che prova a pungere, sul versante destro, prendendo il tempo a Strahinja Pavlovic in velocità, salvo poi perdersi al momento del passaggio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Lazio-Milan 1-0 (45?): mosci e poco cattivi, meritatamente sotto | Serie A News Articoli correlati Fiorentina-Milan 0-0 (45?): Pulisic si divora l’impossibile | Serie A NewsÈ finito il primo tempo di Fiorentina-Milan, partita della 20^ giornata della Serie A 2025-2026: ecco, dunque, il racconto dei primi 45' di gioco... Roma-Milan 0-0 (45?): Maignan protagonista. Dov’è l’attacco? | Serie A NewsÈ terminato da pochi minuti il primo tempo di Roma-Milan, partita della 22^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio... Tutto quello che riguarda Lazio Milan 1 0 45 mosci e poco cattivi... Temi più discussi: Lazio-Milan in chiaro su Dazn: il big match dell’Olimpico visibile gratuitamente; Under 18: Lazio-Milan 1-1; Lazio-Milan: probabili formazioni e statistiche; Lazio-Milan in chiaro e gratis in esclusiva su Dazn. Lazio-Milan 1-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di Isaksen, fine primo tempoLa diretta live di Lazio-Milan di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it LIVE Lazio-Milan 1-0 Serie A 2025/2026: Lazio pericolosa in contropiedeSerie A 2025/2026, 29a giornata. Cronaca minuto per minuto di Lazio-Milan: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it Isaksen batte Maignan! Lazio in vantaggio contro il Milan facebook SERIE A | In campo Lazio-Milan #ANSA x.com