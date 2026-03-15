Kenzo T-shirt Peonies | tra streetwear e lusso floreale

Una nuova collezione di t-shirt è stata presentata con un design che combina elementi di streetwear e dettagli floreali. La linea si distingue per l’uso di stampe ispirate ai peonie, mescolando uno stile urbano a dettagli eleganti. La collezione è disponibile attraverso vari canali di vendita online e negozi fisici. L'articolo include anche link di affiliazione, con possibili commissioni senza costi aggiuntivi per gli acquirenti.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Il codice floreale: decodificare il design ‘Peonies’ e l’estetica Kenzo. L’iconografia delle peonie rappresenta il cuore pulsante dell’universo Kenzo, un marchio fondato negli anni Settanta da Kenzo Takahashi (spesso confuso con Jun Takahashi, fondatore di Undercover). La T-shirt analizzata incarna perfettamente questa eredità storica attraverso una stampa frontale vivace che combina petali blu e rossi con fogliame verde su fondo bianco. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Kenzo T-shirt Peonies: tra streetwear e lusso floreale Articoli correlati Leggi anche: Balmain Vintage T-Shirt: tra streetwear e lusso sostenibile Leggi anche: Kenzo Abito ‘peonies Kimono’: Qualità e prezzo