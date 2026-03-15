Juventus sorpasso in classifica anche sulla Juve dell’anno scorso | Spalletti meglio di Motta-Tudor

La Juventus ha ottenuto un sorpasso in classifica rispetto alla squadra dello scorso anno, con Spalletti che si posiziona meglio rispetto a Motta e Tudor. La squadra ha raggiunto questo risultato grazie alle ultime partite, migliorando il punteggio e la posizione in classifica. La differenza tra le prestazioni di quest’anno e quella precedente si nota chiaramente analizzando i punti conquistati e i risultati ottenuti.

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