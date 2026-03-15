Inter e arbitri cosa sta succedendo e perché il Milan spera

L’Inter sembra affidare il proprio cammino alle decisioni degli arbitri e agli episodi di gioco, sperando che la fortuna possa favorirla durante le partite. Il club ha avuto alcune situazioni controverse che hanno influenzato i risultati, mentre il Milan aspetta di vedere come si evolveranno gli eventi sul campo. La questione arbitri continua a essere al centro di discussioni e dubbi.

L’Inter sta lasciando il suo destino nelle mani degli arbitri, degli episodi, della fortuna che, nel calcio, premia sempre gli audaci. E i nerazzurri, da qualche settimana, non lo sono affatto. Sono diventati spettatori del loro stesso campionato. Si sono messi a osservare questo finale di stagione con superficialità e supponenza. Nei grandi momenti, questa squadra entra in modalità passiva. Lo ha fatto nella finale di Champions dello scorso anno, lo sta rifacendo in questo finale di campionato. Questo accade perché le mancano leader oltre a Lautaro. E se anche il capitano ci fosse stato in queste settimane, non sarebbe bastato. Serve più di un leader a una squadra che vuole vincere lo scudetto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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