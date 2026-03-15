Forlì Juventus Next Gen LIVE | sintesi moviola tabellino risultato e cronaca

Nella 31ª giornata di Serie C 202526, si è disputato il match tra Forlì e Juventus Next Gen. La partita è stata seguita con aggiornamenti in tempo reale, includendo sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca dettagliata. Le formazioni e le azioni salienti sono state trascritte per offrire un quadro completo di quanto accaduto sul campo durante questa sfida.

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