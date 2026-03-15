Due amici maratoneti di Cortona partecipano a sei diverse maratone in altrettante città, con l'obiettivo di conquistare una sola medaglia. Sandro Morè e Paolo Ferranti sono i protagonisti di questa sfida, che li vede coinvolgere anche le rispettive mogli nel loro percorso. La loro avventura si svolge tra gare e incontri in diverse località italiane.

Sei città, sei maratone, una medaglia sola. Sandro Morè e Paolo Ferranti, runner cortonesi tesserati con Sport Events Cortona, hanno completato il circuito Abbott World Marathon Majors — Tokyo, Boston, Londra, Berlino, Chicago e New York City — le Six Stars, il riconoscimento più ambito nel mondo del podismo amatoriale, assegnato a chi porta a termine tutte e sei le tappe, nell’arco di anni, città per città. Eppure, tutto era cominciato nel 2019 quasi per scherzo. Sandro, in vista dei cinquant’anni, aveva deciso di portare la famiglia a New York per festeggiarli — con una maratona nel mezzo, nonostante non avesse mai corso. "Era più una scusa per andare in vacanza che una vera sfida sportiva", racconta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Due amici maratoneti per caso. Sei città per le gare e una medaglia: "Pronti a coinvolgere le mogli"

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