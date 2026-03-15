Diretta gol Serie A LIVE | in campo Lazio Milan

La 29ª giornata di Serie A vede in campo Lazio e Milan, con tutte le partite trasmesse in diretta gol. Durante le sfide sono stati forniti risultati, moviole e aggiornamenti in tempo reale, con sintesi dettagliate di ogni incontro. La cronaca live ha seguito passo dopo passo le azioni più significative delle partite, offrendo ai tifosi un quadro completo dell’andamento del campionato.

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