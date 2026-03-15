Classifica Serie A 2025-2026 | tutti i risultati della 29^ giornata

Ecco i risultati e la classifica aggiornata dopo la 29ª giornata della Serie A 2025-2026. La giornata ha visto diverse partite disputate tra le squadre di vertice e quelle in lotta per la salvezza, con alcune formazioni che hanno ottenuto vittorie importanti e altre che hanno subito sconfitte decisive. I punteggi sono stati definiti in incontri disputati nel weekend e nelle ultime ore.

Di seguito la classifica aggiornata del campionato di Serie A 2025-26. Ricordiamo che le prime 4 squadre saranno direttamente qualificate ai gironi della prossima Champions League 2026-27, mentre la quinta andrà in Europa League (insieme alla vincitrice della Coppa Italia) e la sesta in Conference League. Nel caso in cui la vincitrice della Coppa Italia dovesse arrivare fra le prime 4, in Europa League accederanno la quinta e la sesta, con la settima arrivata che parteciperà al play off della prossima Conference League. In Serie B retrocedono invece le ultime 3 squadre. Ecco i risultati e la classifica di questa giornata. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Classifica Serie A 2025-2026: tutti i risultati della 29^ giornata Articoli correlati Leggi anche: Classifica Serie A 2025-2026: tutti i risultati della 16^ giornata Tabla de Posiciones Serie A - Italia 2025 Resultados Fecha 7 | Actualización Hoy Una raccolta di contenuti su Classifica Serie Temi più discussi: Classifica multe Serie A 2025-2026: quanto pagano i club e perché; Atalanta - Udinese (2-2) Serie A 2025; Classifica Serie B - 2025/2026; Serie A – Risultati 29° giornata e classifica aggiornata. Serie A 2025/26, tutti i risultati della ventottesima giornata e la classifica!Ecco tutti i risultati della ventottesima giornata di Serie A 2025/26 e la classifica. Lotta Champions infiammata. generationsport.it Serie A 2025-2026: Como-Roma, le probabili formazioniLe due squadre arrivano all’appuntamento appaiate in classifica e con l’obiettivo di prendersi il quarto posto in solitaria. sportal.it Juventus, la classifica di Serie A dall'arrivo di Spalletti in poi #SkySport #SkySerieA x.com Serie B ricca di gol ed emozioni nell’alta classifica: il Monza spazza via il Palermo di Filippo Inzaghi e si porta a -1 dal Venezia capolista, il Frosinone frena dopo il 2-2 in casa del Cesena però resta terzo facebook