Classifica marcatori Serie A 2025-2026 | i goleador del campionato

Ecco la classifica marcatori della Serie A 2025-2026: Mateo Retegui guida con 25 gol, confermando il suo ruolo di principale goleador del campionato. Al secondo posto si trova un altro attaccante con un punteggio vicino, mentre diversi giocatori si contendono le posizioni di testa. La stagione prosegue con numeri che testimoniano l’efficacia degli attaccanti in campo.

Mateo Retegui, con 25 gol, ha vinto la classifica marcatori della Serie A 2023-2024. Ecco la graduatoria 'LIVE' della stagione 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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