vendita con falsa procura quali sono le conseguenze e come far valere i propri diritti

Una procura a vendere è uno strumento comunemente usato nel settore immobiliare e nella gestione dei beni, poiché permette a un rappresentante di agire in nome di un'altra persona per effettuare atti di vendita. Quando si verifica una vendita con falsa procura, si apre un procedimento legale e si devono valutare le azioni per tutelare i propri diritti. È importante conoscere le implicazioni di tali situazioni e le modalità di intervento.

La procura a vendere è uno degli strumenti più utilizzati nel mercato immobiliare e nella gestione dei beni, perché consente a una persona (il rappresentante) di compiere atti di vendita in nome e per conto di un’altra (il rappresentato). Proprio per la sua efficacia e per il valore economico che spesso sottende, la procura è anche uno degli atti più esposti a un uso distorto. Capire quando una procura è falsa, ovvero non in regola e quali sono le conseguenze giuridiche è fondamentale sia per i professionisti del settore sia per i cittadini che si trovano a vendere o acquistare un immobile tramite rappresentante. In questo articolo analizzeremo in modo chiaro quali sono gli effetti di una falsa procura, i controlli da effettuare e le responsabilità che derivano dall’uso di una procura irregolare. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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