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Da calcionews24.com 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul calciomercato estivo, le redazioni di Calcio News24 aggiornano costantemente le notizie del giorno, fornendo dettagli sulle trattative in corso e sui movimenti delle squadre. Le novità vengono pubblicate ora dopo ora, con informazioni sui trasferimenti ufficiali, le negoziazioni in corso e le indiscrezioni più recenti. La sessione estiva rappresenta il momento più intenso di questa attività, con molte operazioni in fase di definizione.

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