Sul calciomercato estivo, le redazioni di Calcio News24 aggiornano costantemente le notizie del giorno, fornendo dettagli sulle trattative in corso e sui movimenti delle squadre. Le novità vengono pubblicate ora dopo ora, con informazioni sui trasferimenti ufficiali, le negoziazioni in corso e le indiscrezioni più recenti. La sessione estiva rappresenta il momento più intenso di questa attività, con molte operazioni in fase di definizione.

Vlahovic Barcellona, interviene Laporta: «Il suo contratto sta terminando, ma non c’è niente è una pista fredda. Su Lewandowski.» Nuovo stadio Roma, svolta decisiva: c’è l’approvazione del Comune! Si parte nel 2027 Matic racconta: «Io via dalla Roma solo per mancanza di rispetto dei dirigenti, ecco come ha fatto il Sassuolo a convincermi» Napoli, riecco Anguissa! L’infortunio ha cambiato gli equilibri ma ora Conte può sorridere Spagna Argentina, prende quota l’ipotesi San Siro per ospitare la Finalissima! Lautaro guarda e spera: la situazione Esonero Tudor, la dirigenza del Tottenham al lavoro: si cerca attivamente un nuovo allenatore! Le... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Temi più discussi: Ricordate Lingard? L'ex United ha una nuova squadra; Ultime notizie Calciomercato LIVE | tutte le novità del giorno; Calciomercato Sassuolo LIVE oggi: Bologna e Fiorentina su Grosso, asse con l'Inter; DIRETTA VIDEO - CalcioNapoli24 Live in onda dalle 12!.

Calciomercato live: Zaragoza alla Roma, Boga e Holm alla Juventus, Alisson Santos va al NapoliCalciomercato live, le trattative di oggi domenica 1 febbraio 2026. Juventus, colpo Boga. In arrivo anche Holm dal Bologna. Lookman verso l'Atletico Madrid, operazione da 40 milioni di ... ilmattino.it

Dal gol convalidato a Troilo a quello tolto a Gutierrez: la moviolaNews di calcio e mercato aggiornate 24h su 24. Trasferimenti ufficiali, trattative in corso e indiscrezioni esclusive dal mondo del calcio. calciomercato.it

Ultime notizie dalla guerra in Iran. Il ministero della Difesa turco ha dichiarato che un missile balistico proveniente dall'Iran è stato abbattuto nello spazio aereo turco dalle difese della Nato. E' il terzo incidente di questo tipo in poco più di una settimana. "Un pro - facebook.com facebook

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