Udinese-Juventus LIVE risultato in diretta della partita di Serie A | a che ora e su quale canale vederla in tv attese le formazioni ufficiali
La partita tra Udinese e Juventus è in corso e i tifosi possono seguirla in diretta attraverso la cronaca minuto per minuto. Il match si svolge in ambito di Serie A e si può seguire anche in televisione grazie ai canali dedicati alla trasmissione degli incontri sportivi. Sono state comunicate le formazioni ufficiali delle due squadre prima dell'inizio del confronto.
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