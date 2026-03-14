Udinese-Juventus LIVE risultato in diretta della partita di Serie A | a che ora e su quale canale vederla in tv attese le formazioni ufficiali

La partita tra Udinese e Juventus è in corso e i tifosi possono seguirla in diretta attraverso la cronaca minuto per minuto. Il match si svolge in ambito di Serie A e si può seguire anche in televisione grazie ai canali dedicati alla trasmissione degli incontri sportivi. Sono state comunicate le formazioni ufficiali delle due squadre prima dell'inizio del confronto.