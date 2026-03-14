Tutto su Marc Jacobs Borsa A Spalla ‘the

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Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Il contrasto tra Denim tecnico e Pelle morbida: analisi tattile. L’analisi tattile della borsa ‘The Denim Chain Medium Tote’ di Marc Jacobs rivela un dialogo sofisticato tra materiali apparentemente opposti. Il corpo principale, realizzato in denim di cotone blu scuro, offre una superficie strutturata che comunica immediatezza e robustezza. Al tatto, il tessuto presenta quella tipica grana ruvida del jeans, ma la presenza dei bordi bianchi cuciti introduce una variazione di texture che guida lo sguardo e la mano verso i dettagli costruttivi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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