Tutto su Balenciaga Top Sportivo X Under Armour®

Balenciaga ha collaborato con Under Armour® per creare un nuovo top sportivo. La collezione combina lo stile di alta moda con le caratteristiche tecniche del marchio sportivo. La linea è stata presentata recentemente e si rivolge a chi cerca un capo versatile e di tendenza. La collaborazione ha attirato attenzione nel settore della moda sportiva e ha suscitato interesse tra gli appassionati.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Il crossover Balenciaga x Under Armour: quando il logo diventa il protagonista. Questa collaborazione rappresenta un caso studio perfetto di come il lusso contemporaneo abbia assorbito l’estetica dello sportswear per trasformarla in arte concettuale. Il top nero presenta uno scollo a V e spalline larghe, elementi che suggeriscono una funzione atletica ma che qui servono principalmente a strutturare la silhouette. Balenciaga Top sportivo x Under Armour® L’aspetto visivo è dominato da una texture granulosa del tessuto tecnico, su cui risalta la stampa bianca del logo Under Armour al centro. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tutto su Balenciaga Top Sportivo X Under Armour® Articoli correlati Leggi anche: Balenciaga Top Bustier: Esperienza d’uso reale Leggi anche: Tutto su Alessandra Rich Top Pizzo Strass