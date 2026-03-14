The Row Pantalone ‘Encore’ | Lana vestibilità e prezzo

Il pantalone ‘Encore’ di The Row è realizzato in lana e si distingue per la vestibilità. È disponibile a un prezzo che sarà comunicato nel dettaglio. L’articolo include anche un avviso di trasparenza riguardo ai link di affiliazione, che potrebbero generare una commissione senza costi aggiuntivi per chi acquista tramite essi.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Lana strutturata: tra eleganza formale e comfort quotidiano. Il pantalone ‘Encore’ di The Row si presenta come un esempio di minimalismo rigoroso, dove la scelta del tessuto in lana strutturato non è casuale ma funzionale alla silhouette. Questa specifica tipologia di filatura conferisce al capo una rigidità necessaria per mantenere intatta la gamba ampia e dritta, permettendo alla piega stirata di rimanere netta e definita dalla vita fino all’orlo che copre le scarpe. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - The Row Pantalone ‘Encore’: Lana, vestibilità e prezzo Articoli correlati Leggi anche: Pantalone Axel The Latest: lana, vestibilità e stile Leggi anche: A.P.C. Maglione Walter: Lana, vestibilità e prezzo reale