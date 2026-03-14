Se c’è Marilyn impossibile restare delusi

Marilyn appare dalla cabina letto con i capelli biondi e spettinati, suscitando immediatamente attenzione. La sua presenza è forte e magnetica, e il suo aspetto lascia poco spazio all’indifferenza. La scena si svolge senza altri personaggi coinvolti, concentrando tutto l’interesse su di lei e la sua figura. La sua immagine si impone nel racconto come un elemento centrale e immediatamente riconoscibile.

Marilyn, meravigliosa Marilyn. Che sbuca bionda e scapigliata dalla cabina letto. Una bomba! E già ti innamori. Solo un fotogramma. Tratto ovviamente da "A qualcuno piace caldo" di Billy Wilder, classicone fra i classiconi. Per altro con un cast stellare. All’epoca c’erano infatti Jack Lemmon e Tony Curtis a tener compagnia alla Monroe. Mica poco. Commedia all’americana dall’intreccio chirurgico. E titolo cult. Si capisce quindi come mai ciclicamente la si ritrovi anche a teatro. In questo caso affidata alle solide mani di Geppy Gleijeses. Lui alla regia di questa riscrittura firmata da Mario Moretti, dal 17 al 29 marzo ospite del Manzoni. Con Giulio Corso e Gianluca Ferrato nei panni dei due protagonisti: Jerry e Joe. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Se c’è Marilyn impossibile restare delusi Articoli correlati Roma-Stoccarda, Gasperini: “Se il metro di giudizio è vincere la coppa, si rischia di restare delusi”Il tecnico giallorosso ha preso la parola in conferenza stampa prima della sfida con i tedeschi che può decidere le sorti europee della sua squadra... DIRETTA Roma-Stoccarda, Gasperini: “Se il metro di giudizio è vincere la coppa, si rischia di restare delusi” LIVEIl tecnico giallorosso ha preso la parola in conferenza stampa prima della sfida con i tedeschi che può decidere le sorti europee della sua squadra...