Sanremo Top la seconda puntata con Carlo Conti | i protagonisti della serata

Sanremo Top, con Carlo Conti alla conduzione, va in onda questa sera alle 21. La seconda puntata segue il buon risultato della prima, che aveva raggiunto il 20% di share. La trasmissione vede protagonisti i partecipanti e gli artisti coinvolti, con la presentazione di vari interventi e performance live. La serata si svolge in diretta e si concentra sui momenti principali dello spettacolo.

Dopo l'ottimo debutto della premiere, che ha registrato il 20% di share, Sanremo Top torna in diretta questa sera alle ore 21.30 con il secondo ed ultimo appuntamento. Il programma prosegue il suo viaggio tra classifiche e performance degli artisti della kermesse, dagli Studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma condotto da Carlo Conti. Realizzato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time, Sanremo Top è lo “spin off” di un'edizione del Festival capace di lasciare un segno importante nei risultati televisivi e digitali. Sanremo 2026 è stata, infatti, la quarta migliore edizione degli ultimi 30 anni in termini di ascolti e ha saputo unire il Paese ben oltre il successo del dato tv, con social e digitale cresciuti con numeri straordinari. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sanremo Top, la seconda puntata con Carlo Conti: i protagonisti della serata Articoli correlati Sanremo 2026, la conferenza della seconda serata in diretta con Carlo Conti, Laura Pausini, Lillo, Achille Lauro e Pilar FogliatiLa conferenza in diretta della seconda serata di Sanremo: alle ore 12 Carlo Conti, Laura Pausini, Lillo, Achille Lauro e Pilar Fogliati in diretta... Sanremo 2026: Carlo Conti riceve la notizia ufficiale sugli ascolti della seconda serataLa seconda serata del Festival di Sanremo 2026, condotta da Carlo Conti, è andata in onda ieri sera su Rai 1, confermando il ruolo centrale della... Sanremo 2026, Elettra Lamborghini sul muletto con Arisa: facciamo serata Una raccolta di contenuti su Sanremo Top la seconda puntata con... Temi più discussi: Sanremo Top 2026: quando va in onda, chi c’è e come funziona lo spin-off del Festival; Sanremo Top, torna il programma post festival del sabato sera condotto da Carlo Conti; Torna Sanremo Top: due speciali su Rai 1 con Carlo Conti. I big di nuovo sul palco e le classifiche FIMI; La scaletta di Sanremo Top: ospiti, cantanti, il ritorno di Sal Da Vinci, tutto quello che c'è da sapere. Sanremo Top: la scaletta della seconda puntata del 14 marzoLa puntata del 14 marzo rappresenta anche l'ultimo atto di Carlo Conti come padrone di casa di Sanremo, prima del passaggio di consegne ufficiale a Stefano De Martino per l'edizione 2027. Per questo ... tag24.it La scaletta di Sanremo Top: ospiti, cantanti, il ritorno di Sal Da Vinci, tutto quello che c'è da sapereLa guida per seguire il secondo appuntamento del post Festival condotto da Carlo Conti, in onda sabato 14 marzo in prima serata su Rai 1 ... corriere.it TORNEO STUDIO 90 ITALIA – TOP SANREMO 2026 Che fastidio batte Resta con me e passa alle semifinali! Grazie ai vostri voti su storie, post e commenti, passa il turno e continua la corsa verso il titolo di migliore canzone del Festival di Sanremo del 2026 - facebook.com facebook Sanremo Top, l'ultimo appuntamento sabato 14 marzo: tra gli ospiti anche Sal Da Vinci x.com