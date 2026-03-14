Sacai Short Balze | Denim Zip e Comfort Urbano

Sacai presenta i nuovi short in denim con dettagli di balze, caratterizzati da una zip frontale e un design pensato per il comfort urbano. Il prodotto combina elementi di stile e praticità, offrendo un'opzione versatile per chi cerca capi di abbigliamento pratici e alla moda. L'articolo contiene link di affiliazione e potrebbe generare una commissione senza costi aggiuntivi per chi acquista tramite questi collegamenti.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Tomaia sintetica e denim: il tocco tra rigore e morbidezza. L’analisi dei materiali che compongono questo capo rivela un approccio progettuale basato sul contrasto tattile. La struttura principale è realizzata in tessuto sintetico con una stampa a effetto denim, una scelta che definisce immediatamente l’estetica urbana del modello. Questo materiale offre una superficie liscia e compatta, tipica delle fibre artificiali moderne, che si oppone alla natura più ruvida e strutturata del vero denim di cotone utilizzato per i dettagli. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sacai Short Balze: Denim, Zip e Comfort Urbano Articoli correlati Leggi anche: Sacai Skort Denim: stile ibrido o compromesso? Leggi anche: Marc Jacobs Denim Tote: Denim, catene e stile urbano