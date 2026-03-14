Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Il costo dell’energia elettrica nel mercato libero si basa sul Prezzo Unico Nazionale (PUN), che rappresenta il prezzo di riferimento all’ingrosso dell’energia in Italia. Questo valore viene aggiornato regolarmente e riflette le variazioni del mercato. Il PUN è utilizzato come parametro principale per determinare il prezzo finale pagato dai consumatori e dalle aziende nel settore elettrico.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo di riferimento all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Si tratta del valore medio ponderato dell’energia scambiata ogni giorno sulla Borsa Elettrica Italiana. Al 14 Marzo 2026, il PUN si attesta a 0,14297 €kWh (142,97 €MWh), in crescita rispetto ai valori di inizio anno, quando si registravano prezzi intorno a 0,12 €kWh. Nel mercato libero, il prezzo dell’energia elettrica può variare sensibilmente in base all’offerta scelta, ma il PUN rimane un riferimento fondamentale per comprendere l’andamento generale dei costi energetici. Cosa significa per le famiglie. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Quanto costa un pieno con l'auto elettrica

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