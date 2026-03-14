Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Oggi il prezzo del gas all’ingrosso in Italia si aggira intorno a un valore specifico, con il PSV che rappresenta la principale misura di riferimento. Le quotazioni del gas variano in base alle dinamiche di mercato e alle fluttuazioni quotidiane, influenzate da fattori come domanda e offerta. Il valore attuale del PSV viene aggiornato regolarmente, fornendo un quadro preciso della situazione di mercato nel momento presente.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi Alla data del 14 Marzo 2026, il prezzo medio del gas naturale all’ingrosso al Punto di Scambio Virtuale (PSV) si attesta a 50,94 euroMWh, che corrisponde a circa 0,482 euroSmc (considerando il coefficiente di conversione standard di 1 MWh = 1,037 Smc). Andamento e tendenze recenti del PSV Negli ultimi giorni il prezzo del gas al PSV ha mostrato una tendenza al rialzo dopo una fase di relativa stabilità e valori bassi registrati a fine febbraio e inizio marzo. Dopo aver toccato un minimo di circa 32 euroMWh (0,308 euroSmc) tra il 27 Febbraio 2026 e il 1 Marzo 2026, il prezzo ha iniziato a risalire, superando i 50 euroMWh (0,482 euroSmc) negli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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