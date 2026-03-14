prezzo gas al metro cubo oggi

Oggi il prezzo del gas al metro cubo viene aggiornato quotidianamente e rappresenta un dato importante per chi deve gestire le proprie spese domestiche. Questa informazione permette di conoscere l’andamento dei costi e di confrontare eventuali variazioni rispetto ai giorni precedenti. Il valore attuale del gas è disponibile in modo puntuale e facilmente consultabile.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente è un’informazione fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria bolletta e pianificare le spese domestiche. Sapere quanto si paga per ogni metro cubo di gas consente di valutare offerte, confrontare tariffe e stimare quanto si spenderà nei prossimi mesi, sia nel mercato tutelato sia in quello libero. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 14 Marzo 2026 è fissato da ARERA in 0,376788 €Smc (dato di febbraio 2026, ultimo disponibile). A questo valore si aggiungono i costi di trasporto, gli oneri di sistema e le imposte, che variano in base ai consumi e alla zona geografica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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