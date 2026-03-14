Mati Olivera, calciatore del Napoli, ha commentato la situazione degli infortuni nel suo reparto, affermando che ogni settimana un compagno si infortuna e che questa circostanza rende difficile la gestione della rosa. La sua dichiarazione è stata rilasciata ai microfoni di Dazn alla vigilia della partita tra Napoli e Lecce.

A Dazn: "Clean sheet? Sappiamo che non stiamo bene in questo senso, speriamo di farlo oggi. Ogni settimana l'allenatore provvede al meglio la partita". Dc Napoli 10022026 - Coppa Italia Napoli-Como foto Domenico CippitelliImage Sport nella foto: Mathias Olivera-Jayden Addai Mati Olivera ha parlato ai microfoni di Dazn alla vigilia di Napoli-Lecce. Ecco la domanda a cui ha risposto. “Sappiamo che è un anno particolare, ogni settimana abbiano un compagno diverso infortunato. Siamo professionisti, ci abituiamo, ogni settimana l’allenatore provvede al meglio la partita. “Sappiamo che non stiamo bene in questo senso, speriamo di farlo oggi”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Olivera: “Ogni settimana abbiano un compagno diverso infortunato, è complicato”

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