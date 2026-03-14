Le razze di gatti senza coda | quali sono le più comuni e perché nascono così

Le razze di gatti senza coda più conosciute sono Manx, Bobtail e Pixie Bob. Questi gatti si distinguono per la mancanza di una coda o per una coda molto corta. La loro assenza di coda deriva da fattori genetici o da malattie scheletriche che interessano la colonna vertebrale. La condizione può influire sulla salute generale di questi felini.

Le razze più comuni di gatti senza coda sono Manx, Bobtail e Pixie Bob. Le cause sono di natura genetiche oppure malattie scheletriche, in ogni caso si tratta di mici dalla salute potenzialmente molto compromessa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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