Nella partita valida per la 30ª giornata di Serie A 202526, Lazio e Juventus Primavera si sono affrontate. Sono stati riportati i dettagli sulla cronaca, il risultato finale, il tabellino e la moviola dell'incontro. La diretta ha fornito aggiornamenti sui momenti salienti e le azioni più importanti del match tra le due squadre.

Lewandowski esce allo scoperto: «Futuro? Non ho ancora deciso e oggi non è una priorità. Sulla Serie A posso solo dire questo» Mercato Juventus, bianconeri già attivi: l’obiettivo è prendere almeno due parametri zero! Chi può arrivare a giugno Di Gregorio Juventus, retroscena dalla Continassa: «Non convince tutti, c’è un’idea per l’estate». La rivelazione Laporta allo scoperto: «Vlahovic è una pista fredda per il Barcellona. Lewandowski? Su di lui dico questo» Vlahovic Juventus, bianconeri al lavoro per il rinnovo del serbo ma. Cosa potrebbe comunque succedere in attacco Kovacs Juve, è lui il nome nuovo per l’attacco bianconero. Concorrenza, caratteristiche e costo del cartellino: tutti i dettagli Esordio Oboavwoduo: primi minuti con la Next Gen, Brambilla gli concede il finale del match con la Vis Pesaro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Lazio Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca

Articoli correlati

Juve Inter Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaCalciomercato Juve, Pedullà duro: «Solo questi giocatori per me sono da Juventus…».

Atalanta Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, cronaca, risultato e tabellinoLocatelli Juve, società già al lavoro per blindarlo a vita: potrebbe rinnovare fino a quella data! L’idea del club bianconero Osimhen Juventus: dal...

Roma-Inter 0-1: gol e highlights | Serie A

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Lazio Juve Primavera

Temi più discussi: U20 | Dove vedere Lazio-Juventus; Elimoghale espulso in Sassuolo-Juventus Primavera: rosso per il gioiello bianconero, cosa è successo; Dove vedere Lazio-Atalanta: tutto lo sport in tv di mercoledì 4 marzo; Sport e Calcio in TV oggi, stasera e in settimana. La Guida tv completa.

Juve Primavera contro la Lazio: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streamingLa squadra di Padoin vuole continuare a vincere per avvicinarsi alla zona playoff: tutte le emozioni della partita ... tuttosport.com

Primavera, dove vedere in TV Lazio-JuventusLa Juventus, tramite il proprio sito ufficiale, informa i tifosi bianconeri su dove vedere in TV il match della 30 esima giornata del campionato Primavera 1 che i bianconeri di mister ... tuttojuve.com

U20 | Dove vedere Lazio-Juventus Sabato 14 marzo 2026, alle ore 13:00, la Juventus Under 20 affronterà in trasferta la formazione Primavera della Lazio nel trentesimo turno di campionato. U20 | DOVE VEDERE LAZIO-JUVENTUS La sfida tra Lazio e Juvent - facebook.com facebook

Lojtaret shqiptar në Primavera 1: 18, Gabriel Kulla, Sassuolo - 8 g & 7 a 19, Flavio Sulejmani, Lazio - 9 g & 4 a 20, Frederik Tosku, Cesena - 7 g & 3 a 18, Dion Cakolli, Atalanta - 6 g & 2 a 17, Arman Durmisi, Juventus - 7 g 18, Joi Nuredi x.com