Lazio Juve Primavera 0-1 LIVE | subito Tiozzo bianconeri avanti dopo neanche due minuti!

Nella partita tra Lazio e Juventus Primavera, la Juventus segna subito grazie a Tiozzo, che porta avanti i bianconeri dopo meno di due minuti. La gara si svolge nella 30ª giornata di Serie A 202526, con aggiornamenti in tempo reale, moviola, tabellino e risultato. La partita è seguita con attenzione in diretta dal pubblico e dagli appassionati.

di Marco Baridon Lazio Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 30ª giornata di Serie A 202526. La Juve Primavera torna in campo per non perdere il treno playoff. Bianconeri reduci dalla vittoria in casa col Genoa sono ospiti della Lazio a Formello. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Lazio Juve Primavera 0-1: sintesi e moviola. 8? Ancora Tiozzo – Scatenato in questo avvio di partita Tiozzo. Va ancora al tiro dalla distanza ma questa volta non inquadra la porta: si salva la Lazio. 6? Tiro-cross sbagliato di Leone – Sterza sul mancino Leone, poi lascia partire una traiettoria profonda, troppo profonda che non raggiunge alcun compagno e si perde sul fondo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Lazio Juve Primavera 0-1 LIVE: subito Tiozzo, bianconeri avanti dopo neanche due minuti! Articoli correlati Atalanta Juve Primavera 0-1 LIVE: i bianconeri sono già avanti, dopo neanche 2? Durmisi incorna il vantaggioAndré Juventus, i bianconeri ci riprovano: in programma un nuovo assalto in estate, il Wolverhampton ha già fissato il prezzo Calciomercato Juve,... Lecce Juve Primavera 1-1 LIVE: Tiozzo esce dopo l’erroreTonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara... Aggiornamenti e notizie su Lazio Juve Primavera Temi più discussi: U20 | Juventus-Genoa | Il tabellino; La corsa alla vetta della Primavera 1 entra nel vivo: Juve-Milan rinviata, occasione per Sassuolo e Roma; U20 | Dove vedere Lazio-Juventus; Elimoghale espulso in Sassuolo-Juventus Primavera: rosso per il gioiello bianconero, cosa è successo. Primavera Live | Lazio-Juventus 0-0: tutto pronto si iniziaNella scorsa giornata la Lazio Primavera ha rialzato la testa sul campo del Bologna dopo un periodo negativo. La squadra di Punzi ospita al Mirko Fersini di Formello la Juventus che dal canto suo vuol ... laziopress.it Primavera, le formazioni ufficiali di Lazio-JuventusQueste le formazioni ufficiali di Lazio-Juventus, match valido per la 30 esima giornata del campionato Primavera 1, in programma oggi a partire dalle 13:00: Lazio: Pannozzo, ... tuttojuve.com Juve Primavera contro la Lazio: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming - facebook.com facebook #JuvePrimavera contro la #Lazio : orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming x.com