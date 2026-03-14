Un nuovo documentario su Amazon Prime racconta la vita di Paul McCartney, concentrandosi sulla sua carriera dopo la fine dei Beatles e con i Wings. Il film, intitolato “Paul McCartney: Man on the Run”, ripercorre il decennio successivo alla separazione della band, offrendo uno sguardo dettagliato sul percorso artistico e personale del musicista. La narrazione si rivolge a chi conosce bene la parabola dei Beatles.

Bisogna essere addentro alla parabola beatlesiana per godere del racconto di “Paul McCartney: Man on the Run”, doc appena uscito su Amazon Prime che racconta il tormentato decennio dell’ex Beatle, tra lo scioglimento dei Fab Four e la fine dei Wings, la band con cui tentò (e in parte riuscì) a ricostruire la magia. La storia è nota, ma altrettanto controversa: alla fine del ’69 i Beatles praticamente non esistono più, anche se è proibito dirlo e renderlo pubblico, per proteggere l’investimento. John e Paul, i leader della band, stanno andando in direzioni opposte e quel formato così anni Sessanta ormai va stretto a entrambi. Il problema, di fronte al pianeta di fans adoranti, è chi sia disposto a prendersi la responsabilità di mandare tutto all’aria. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La solitudine dei numeri uno. McCartney dalla fine dei Beatles ai Wings

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