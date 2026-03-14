Il comune brianzolo dove la maggioranza invita a votare sì al referendum ma a quello del 2022

Nel comune brianzolo la maggioranza ha invitato i cittadini a votare sì, ma si tratta di un referendum già approvato nel giugno 2022. L’appello riguarda l’adesione a quella consultazione passata, non a quella prevista per il 22 e il 23 marzo. La comunicazione è stata diffusa con l’intento di incoraggiare la partecipazione degli elettori a questa consultazione precedente.

L’invito è quello di recarsi alle urne e votare sì. Ma non al referendum al quale gli italiani saranno chiamati il 22 e il 23 marzo, ma a quello al quale si sono già espressi nel giugno 2022. Un errore pubblicato nero su bianco sul notiziario comunale in distribuzione proprio in questi giorni. È successo a Besana Brianza dove sul notiziario “Il Besanese” nella colonna riservata al gruppo Centrodestra Besana (che riunisce Fratelli d’Italia e Forza Italia) c’è un articolo dedicato al referendum di settimana prossima. Il gruppo invita i cittadini ad andare a votare barrando il sì e spiegando i motivi del referendum. Ma il referendum è quello di quattro anni fa. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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