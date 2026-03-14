A causa della guerra contro l’Iran e del crollo dei sussidi sanitari, 82 milioni di cittadini americani si trovano di fronte a difficili scelte quotidiane, come decidere tra il cibo, il riscaldamento e le cure mediche. La situazione sta creando una crisi che coinvolge vaste fasce della popolazione, evidenziando le conseguenze di queste due crisi in modo diretto.

La guerra contro l’Iran e il crollo dei sussidi sanitari stanno costringendo milioni di americani a scegliere tra mangiare, scaldare la casa o curarsi. Un’analisi dei dati recenti rivela che oltre 82 milioni di cittadini hanno dovuto sacrificare bisogni primari per pagare le cure mediche. L’amministrazione federale ha avviato un conflitto con l’Iran, una decisione che potrebbe assorbire fino a cento miliardi di dollari senza una fine in vista. Sul fronte interno, mentre emergono dettagli inquietanti sugli Epstein files, la popolazione affronta un costo della vita insostenibile. La scelta di tagliare gli aiuti statali sta spingendo i residenti a rinunciare al cibo e a ridurre drasticamente le spese per utenze e trasporti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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