Grenell esce Floca subentra | il centro chiude per due anni
Richard Grenell ha lasciato il ruolo di capo provvisorio del centro per le arti performative di Washington, che rimarrà chiuso per i prossimi due anni. Al suo posto, subentra Floca, che assumerà la guida dell’istituzione. La chiusura temporanea dell’edificio è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli su motivazioni o progetti futuri.
Richard Grenell cessa la sua funzione di capo provvisorio del complesso per le arti performative di Washington. Matt Floca, attuale vice presidente degli impianti, subentra immediatamente nel ruolo. Donald Trump ha confermato il cambio di guardia proprio mentre si avvia una fase critica di ristrutturazione dell’edificio. La decisione arriva in un momento delicato: l’intero centro deve chiudere i battenti per lavori che trasformeranno radicalmente lo spazio. Il presidente ha indicato che i cantieri partiranno subito dopo la celebrazione del 4 luglio, con una riapertura prevista tra due anni circa. Questa manovra segna un nuovo capitolo nella gestione della struttura, ora rinominata con il nome del leader. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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