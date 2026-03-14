Gli Ultrasuonati

Gli Ultrasuonati sono un nuovo progetto musicale pubblicato dall'etichetta Dodicilune, parte della scena jazz italiana. La loro musica spazia tra sonorità mainstream, influenze di world music e sperimentazioni avant-garde. Il disco rappresenta una delle recenti uscite che arricchiscono il panorama jazz nel paese. La pubblicazione interessa ascoltatori e appassionati che desiderano esplorare le diverse sfumature del jazz contemporaneo.

Nuove uscite Dodicilune, nuovi motivi d’interesse per chi sonda il mare magnum del jazz italiano, dalla sponda mainstream a quella world music e alle avanguardie. Iniziamo con Black Bird, titolo ovviamente ricavato dal magnifico canzoniere maturo dei Beatles: è anche il brano che chiude un disco complesso, diramato su più versanti stilistici dal giovane pianista umbro Federico Bonifazi, sempre attento a non perdere lo slancio lirico, scintillante, che le dita trattino il Brasile, Brad Mehldau, Bobby Timmons, o siano brani originali. Introspection è il titolo del disco del Laerte Iandoli Quartet, con il pianista campano già allievo di Danilo Rea – che firma le note di copertina – Stefano Battaglia, Franco D’Andrea, una specie di accademia del piano jazz italiano. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Gli Ultrasuonati CAPAREZZA - FLUTTUO, ORBITO (Official Audio) Una raccolta di contenuti su Gli Ultrasuonati Temi più discussi: Converge, il limite dell’amore; Help(2), salviamo i bambini; Dominique Fils-Aimé, un’emozione continua; Kris Davis, Patricia Brennan e la speranza dentro l’abisso. Ultrasuoni per salvare i ricci: il sistema studiato contro gli incidenti stradaliGli scienziati di Oxford hanno scoperto che i piccoli mammiferi ricoperti di aculei sono in grado di sentire ultrasuoni ad alta frequenza. Con ... repubblica.it Ricci europei investiti dalle auto: ricercatori, ultrasuoni li salvano dall'estinzioneSi ritiene che gli incidenti stradali uccidano fino a un terzo dei ricci nelle popolazioni locali. View on euronews ... msn.com