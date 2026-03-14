Domenica 15 marzo 2026 alle ore 14:30 si disputa il derby di Rotterdam tra Feyenoord ed Excelsior. La partita vede le formazioni schierate in campo per una sfida che coinvolge entrambe le squadre, con i padroni di casa intenzionati a consolidare il secondo posto in classifica di Eredivisie, dopo la sconfitta contro il PSV. Le quote e i pronostici sono stati diffusi in vista dell'incontro.

Il derby di Rotterdam tra Feyenoord ed Excelsior è importante per entrambi i club, con i padroni di casa che, dopo essersi arresi alla superiorità del PSV, provano almeno a blindare il secondo posto nella classifica di Eredivisie dagli assalti di NEC, Ajax e Twente. Gli ospiti invece vengono da quattro sconfitte di fila ed. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Feyenoord-Excelsior Rotterdam (domenica 15 marzo 2026 ore 14:30): formazioni, quote, pronostici

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