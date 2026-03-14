Diretta gol Serie A LIVE | in campo Napoli Lecce

In questa giornata di Serie A, si sono svolte le partite tra Napoli e Lecce. La diretta gol ha coperto tutte le azioni, i risultati e i momenti salienti delle sfide della 29esima giornata. La cronaca e i moviola hanno aggiornato in tempo reale l’andamento delle partite, offrendo una panoramica completa di quanto accaduto sul campo.

Calciomercato Pisa, il Siviglia piomba su Marin: gli spagnoli fiutano l’occasione a parametro zero. La mossa di Cordon Riso racconta: «Ecco perché Tonali si è trasferito al Newcastle. Volevo portare via Frattesi dall’Inter, ecco cos’è successo» Calciomercato Milan: spunta Jackson per l’attacco, intanto è stato definito il futuro di Pulisic in vista dell’estate. Cosa succederà Lewandowski rompe il silenzio sul proprio futuro: «Non ci penso e non ho deciso, sono sincero e vi dico che.» Atalanta, Palladino dopo il pareggio con l’Inter: «Mi è piaciuta la risposta della squadra, potevano esserci strascichi ma abbiamo reagito da uomini. Sugli episodi dico questo» Lecce, Di Francesco prima del Napoli: «Ci vuole coraggio di saper controbattere. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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