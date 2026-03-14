Diretta gol Serie A LIVE | in campo Inter Atalanta

Alle ore attuali si stanno disputando le partite della 29ª giornata di Serie A, tra cui Inter e Atalanta. La diretta gol offre aggiornamenti in tempo reale, con sintesi, tabellino, risultati e moviola delle partite in corso. La cronaca live copre le sfide di questa giornata, consentendo di seguire ogni momento delle partite in tempo reale.

Riso racconta: «Ecco perché Tonali si è trasferito al Newcastle. Volevo portare via Frattesi dall’Inter, ecco cos’è successo» Calciomercato Milan: spunta Jackson per l’attacco, intanto è stato definito il futuro di Pulisic in vista dell’estate. Cosa succederà Lewandowski rompe il silenzio sul proprio futuro: «Non ci penso e non ho deciso, sono sincero e vi dico che.» Atalanta, Percassi nel pre-Inter: «Giochiamo contro i primi, ci vuole la nostra miglior versione. Sulla sconfitta col Bayern Monaco.» Inter, Chivu nel pre-partita dell’Atalanta: «Thuram è al 100%, è importante per noi. Vi svelo qual è la mia preoccupazione» Conferenza stampa Grosso alla vigilia di Sassuolo Bologna: «Percorso importante, Matic a disposizione. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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FINALMENTE DUMFRIES DAL 1'! Le Ufficiali di Inter-Atalanta: INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Pio Esposito, Thuram. ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zapp - facebook.com facebook