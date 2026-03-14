Dalle classifiche di streaming e airplay emergono già diverse sorprese

Stasera su Rai 1 va in onda la seconda e ultima puntata di Sanremo Top, lo spin-off del Festival di Sanremo. La trasmissione arriva a quasi due settimane dalla finale del festival, mentre le classifiche di streaming e airplay mostrano già alcune sorprese tra i brani più ascoltati. La serata si propone di riproporre i momenti più significativi della manifestazione musicale.

Stasera in tv, sabato 14 marzo, torna su Rai 1 Sanremo Top. A quasi due settimane dalla finale del Festival di Sanremo, l’eco della kermesse continua così a farsi sentire con la seconda e ultima puntata dello spin-off. Condotta da Carlo Conti, la trasmissione che riporta sul palco i protagonisti dell’edizione 2026 racconta come stanno andando davvero le canzoni nelle classifiche: un “termometro” del successo presso il pubblico reale delle hit sanremesi. Il bilancio della prima puntata di Sanremo Top. Il debutto di Sanremo Top, andato in onda sabato 7 marzo, ha ottenuto un risultato discreto: 2.805.000 spettatori con il 19,9% di share. Ma ha avuto senza dubbio il merito di aver riportato in tv uno dei format storici legati al mondo di Sanremo, aggiornato ai nuovi meccanismi del mercato musicale. 🔗 Leggi su Amica.it

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