Conviene Apc Felpa ‘boxy Petit Vpc’?

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Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Il tocco del cotone organico: tra morbidezza e sostenibilità. Nel panorama della moda contemporanea, la scelta dei materiali non è mai un dettaglio secondario, ma il fondamento stesso dell’identità di un capo. La felpa ‘Boxy Petit VPC’ di A.P.C. si distingue immediatamente per l’uso esclusivo di cotone garzato organico. Questa specifica tipologia di tessuto rappresenta un punto di svolta rispetto alle felpa tradizionali in poliestere o miscele sintetiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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