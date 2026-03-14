L'ex presidente brasiliano è stato ricoverato lo scorso venerdì a causa di una broncopolmonite. La sua condizione è peggiorata, con la funzione renale compromessa, e ora si trova in terapia intensiva. La prognosi rimane riservata.

L’ex presidente delBrasile,Jair Bolsonaro, continua a esserericoverato in terapia intensiva a causa di un peggioramentodella funzionalità renale e di un aumento dei marcatori infiammatori. L’ospedaleDF StardiBrasíliaha diffuso unbollettino medicoa poco più di 24 ore dal suo ricovero, avvenuto in seguito a unabroncopolmonite batterica. Bolsonaro era statotrasferito d’urgenza dal carcere nella capitale, dovestascontando una condanna a 27 annie alcuni mesi di reclusione per untentativo di colpo di Stato. Secondo l’équipe medica, le suecondizionisonostabili, sebbene laprognosi rimanga riservata. Il trattamento attuale prevede lasomministrazione di antibiotici,idratazione endovenosa,sessioni di fisioterapia respiratoria e motoria, oltre a misure preventive contro latrombosi venosa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Brasile, Bolsonaro peggiora: funzione renale compromessa e terapia intensiva

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